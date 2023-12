En canadisk mand er tirsdag blevet tiltalt i en gruopvækkende sag.

Den 58-årige Kenneth Law skal angiveligt have hjulpet flere unge mennesker mellem 16-36 år med at begå selvmord, skriver The Guardian.

Law rakte ifølge politiet ud til sine ofre på en række hjemmesider. Dernæst skal han have sendt dem pakker, der indeholdt en dødelig dosis gift.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05.

Før den 58-årige mand blev stoppet, nåede han angiveligt at sende mere end 1200 'selvmordspakker'.

160 af dem blev sendt til personer i Canada, mens de resterende modtagere havde adresser i andre lande.

Kenneth Law er, trods anklager om et højt antal pakker, blot sigtet for 14 tilfælde af 'second degree murder,' hvilket på dansk bedst kan sammenlignes med forsætligt drab.

Politiinspektør i York (Toronto), Simon James, har udtalt på en pressekonference, at man ikke ved, hvor mange, der kan være døde af den giftige post i udlandet.

58-årige Kenneth Law sidder i øjeblikket fængslet og skal møde i retten den 19. december.

Såfremt han bliver kendt skyldig, vil han være en af de største massemordere i canadisk historie.