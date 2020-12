Det er med at passe på, hvis man opholder sig i sin bil, mens sneplovene er i gang med at rydde vejen. Spørg bare den 58-årige mand, som blev fanget i ti timer.

Han kunne simpelthen ikke komme ud af bilen, der holdt parkeret ude foran huset i staten New York tidligt torsdag. Det skriver New York Post.

Sneploven viste ingen nåde og dækkede bilen med mere end 120 centimeter sne. Chaufføren opdagede ikke, at der var nogen inde i den parkerede bil.

Manden hed Kevin Kresen, og indespærringen endte med, at hans kropstemperatur faldt til under 35 grader, og han fik forfrysninger.

Politibetjenten Jason Cawley med manden, Kevin Kresen, som han fik reddet ud af den snedækkede bil. Foto: New York State Police

Det var nemlig en kold fornøjelse at være spærret inde i bilen, der var uden varme. Kileremmen var nemlig knækket, fremgår det af en pressemeddelelse fra New York State Police.

I første omgang kunne politiet ikke lokalisere Kevin Kresen. Han bil stod ellers dækket af sne ud for State Road 17C i byen Owego.

Til sidst lykkedes det for en betjent at få øje på bilen. Han måtte ovenikøbet grave sig vej ind til en postkasse for at bekræfte adressen.

Kresen blev straks gravet fri, og han blev indlagt på hospitalet for at få behandlet sine skader.

Jason Cawley fra New York State Police. Foto: New York State Police

Vinterstormen Gail gav et snefald på næsten en meter i Owego natten mellem onsdag og torsdag i denne uge.