Yderligere tre personer er registreret døde efter smitte med coronavirus i Sverige.

Der er siden fredag registreret yderligere tre døde i Sverige med coronavirus. Det oplyser Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse, mandag.

Dermed er der i alt 5.700 døde efter coronasmitte i landet.

79.395 personer er bekræftet smittet. Det er 398 flere end i fredags.

Den officielle statistik over dødsfald i Sverige under pandemien gælder de tilfælde, hvor patienter er døde, og hvor prøver har vist, at de havde covid-19.

Det vil sige, at tilfælde, hvor der kan være mistanke om covid-19, men hvor det ikke er bekræftet af en test, ikke medregnes i statistikkerne.

Sverige har i modsætning til Danmark, Norge og Finland haft svært ved at få epidemien under kontrol.

Det skyldes formentlig, at Sverige fra starten ikke konsekvent lukkede samfundet ned. I stedet har smitten simret og er blusset op i forskellige regioner.

I løbet af de seneste uger har der dog været en stigende tendens i antallet af smittede i Danmark. Der blev registreret 109 nye coronatilfælde i Danmark hen over weekenden. Det viser mandagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

I alt er 613 personer i Danmark døde efter smitte med coronavirus.

Der bor godt 10 millioner mennesker i Sverige mod 5,8 millioner i Danmark.

/ritzau/