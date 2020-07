Sømænd er testet positive efter fem uger til søs på trods af negative test og isolation inden afrejse.

57 argentinske sømænd er på mystisk vis blevet smittet med coronavirus efter fem uger til søs, selv om hele mandskabet på deres skib testede negative inden afrejse.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den argentinske provins Tierra del Fuego mandag.

Fisketrawleren "Echizen Maru" vendte tilbage til havn, efter at flere besætningsmedlemmer begyndte at udvise typiske symptomer på coronavirus.

Ifølge myndighederne har 57 ud af 61 besætningsmedlemmer fået diagnosticeret virusset efter nye test.

Det er sket, selv om alle om bord på skibet havde været i 14 dages påkrævet karantæne, inden de stævnede ud.

Før det testede de alle sammen negative for coronavirus, siger sundhedsmyndighederne i en pressemeddelelse.

To andre sømænd har testet negative efter hjemkomsten, mens yderligere to stadig venter på deres testresultater.

Leandro Ballatore, der er leder af afdelingen for smitsomme sygdomme på det regionale hospital i byen Ushuaia, tror, at det er en unik sag, fordi en så lang inkubationstid for coronavirus ikke er beskrevet nogen steder endnu.

/ritzau/AFP