Thailand undersøger lige nu omstændighederne omkring en 57-årig schweizisk turists død, efter hendes lig blev fundet nær et vandfald på ferieøen Phuket.

Liget viste tegn på, at hun var død af unaturlige årsager, siger embedsmænd fredag ifølge Reuters.

Kvinden besøgte det såkaldte ‘Phuket Sandbox’-projekt, hvor vaccinerede turister kan tilbringe deres karantænetid på 14 dage på et lækkert hotel i et aflukket område. Hun var ankommet til øen 13. juli.

Da liget blev fundet, så det ud til, at kvinden havde været død i tre dage. Hun var delvist påklædt, men havde tydelige hævelser og påførte skader.

Sådan ser det ud på øen Puhket, hvor Sandbox-projketet ligger. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Hun blev fundet ved et vandfald cirka to kilometer fra sit hotel.

Selvom politiet endnu ikke har fastslået dødsårsagen, siger en talsperson for Udenrigsministeriet, Tanee Sangrat, at der muligvis er tale om et drab. Den udmelding kom sammen med en kondolence til den schweiziske ambassade.

‘Phuket Sandbox’-projekt, hvor hun blev fundet, er skabt som et pilotprojekt, der skal poste penge i Thailands turistindustri, mens man sørger for at smitten holdes nede.

Politiet efterforsker personer med en plettet straffeattest og også migranter for mulig involvering i dødsfaldet.