En tysk industrimekaniker er i dag blevet idømt fængsel på livstid efter at være blevet fundet skyldig i tre tilfælde af mordforsøg ved at forgifte sine kollegaer.

Forgiftningen foregik således, at den 57-årige mand ved navn Klaus O. gennem flere år tilføjede lidt ekstra 'krydderier' i form af tungmetaller i kollegaernes frokoster.

Det skriver AP.

Ifølge nyhedsbureauet blev manden taget på fersk gerning, da en af hans kollegaer i maj 2018 opdagede et hvidt pulver på en sandwich og efterfølgende bad sin arbejdgiver i den tyske by Schloss Holte-Stukenbrock om at sætte overvågningskameraer op.

Videooptagelser af manden, der dryssede hvidt pulver ud over maden i frokoststuen, fik efterfølgende politiet til at ransage hans hjem, hvor de blandt andet fandt et hjemmelavet laboratorium fyldt med stoffer såsom bly og kviksølv.

Fundet fik de tyske myndigheder til at indlede en efterforskning for at finde ud af, om den 57-årige mand kunne være skyld i dødsfaldene på 21 af hans tidligere kollegaer, der siden år 2000 er gået bort som følge af blandt andet kræft og hjerteanfald.

Det tyske politi efterforsker dog stadig de 21 dødsfald, så dommen i dag er kun baseret på tre specifikke tilfælde, hvor mandens forgiftning har efterladt to kollegaer på henholdsvis 27 og 67 år med alvorlige nyreskader, mens et tredje offer på blot 23 år er blevet svært hjerneskadet af de giftige stoffer, som Klaus O. dryssede på hans mad.

Udover livstidsdommen for de tre tilfælde af mordforsøg blev manden også idømt forvaring på ubestemt tid, da dommeren vurderede, at han er til fare for offentligheden, da der er risiko for, at han vil gøre det igen.

Den dømte tysker nægtede at udtale sig i retten, og derfor er motiverne bag hans gerninger uvisse.

Ifølge DR og det tyske medie Deutsche Welle udtalte en psykolog, som har haft adskillige samtaler med den 57-årige i forbindelse med sagen, dog i retten, at manden 'virker som en videnskabsmand, der testede stoffer på en forsøgskanin'.

En af ofrenes advokater har tidligere udtalt, at den 57-årige ikke var meget for at tale om sit privatliv på arbejdet, men at han var vellidt og hjælpsom over for sine kollegaer.

Ifølge AP har mandens advokat tænkt sig at anke dagens dom.