Clint Hill glemmer aldrig synet.

»Jeg lå på ryggen og kiggede på præsidenten, der lå med hovedet i fru Kennedys skød. Den højre side af hans ansigt var væk, og jeg kunne se, hvordan øjnene bare hang. Der var blod overalt.«

Sådan fortæller Clint Hill i et interview med The Sun.

Og hvem er Clint Hill så?

Du har sikkert set videoen - som du også kan se øverst i artiklen - af ham, hvor han kravler bag på en lang, sort limousine. I sekvensen forsøger han at komme ind til limousinens sæder, hvor Jackie Kennedy sidder med sin mand, præsident John F. Kennedy, i skødet.

Præsidenten var få sekunder før blevet ramt af et dødbringende skud i hovedet. Affyret af Lee Harvey Oswald.

Clint Hill var John F. Kennedys livvagt og står nu frem i interviewet med The Sun, hvor han fortæller om detaljer fra den dag, der forevigt har skrevet sig ind i historiebøgerne.

Mordet fandt sted 22. november 1963, hvor præsident John F. Kennedy blev skudt i hovedet, da han kørte i sin åbne limousine i Dallas, Texas.

(FILES) This December 10, 1960, file photo shows John F. Kennedy and his wife Jacqueline holding their son John during the christening ceremony at the chapel of Georgetown University in Washington, DC.

Kort efter blev den tidligere soldat Lee Harvey Oswald anholdt og sigtet for mordet. Han havde affyret tre kugler mod præsidenten fra et vindue på sin arbejdsplads i et skolebogslager på Dealey Plaza, hvor præsidenten kørte forbi.

I alt skød Lee Harvey Oswald tre gange mod kortegen, og da Clint Hill hørte det første skud, kravlede han ind over limousinen.

På samme tid kravlede Jackie Kennedy tilbage mod Clint Hill for at få fat i livvagtens hånd, mens præsidenten lå død i limousinen bag hende.

Clint Hill gjorde sig altså særdeles forsvarsløs, mens Lee Harvey Oswald havde sigte mod limousinen, men til The Sun fortæller han, at han slet ikke var bange.

Billedet her viser et historisk foto sat op ved stedet, hvorfra det frem til i dag menes, at der dræbende skud blev affyret - fra 6. etage i 'Texas School Book Depository building' i Dallas.

Han tænkte kun på at komme frem til præsidentfruen. I dag synes han endda, at han godt kunne have været hurtigere.

Men den holdning deler alle ikke. Clint Hill fik nemlig efter attentatet en pris for sin modighed.

Clint Hill fortæller også, hvordan den skæbnesvangre dag har sat et mærke i ham for altid.

I 1976 - 13 år efter tragedien - fik han posttraumatisk stress syndrom efter hændelsen, og i mange år burede han sig selv inde, mens han stille og roligt fik opbygget et alkoholmisbrug.

Først seks år efter kom han ud af den mørke skygge.

En læge fortalte Clint Hill, at han ville dø, medmindre han ændrede sin destruktive livsstil.

Og det gjorde han. Cigaretterne røg. Alkoholen røg. Og så begyndte han at træne.

Et skridt ad gangen og 1990 var livvagten første gang tilbage på den gade i Dallas, hvor hans liv ændrede sig med tre tryk på en aftrækker.

I den forbindelse gik han endda også op til det vindue, hvor det dødbringende skud blev affyret fra.

Oswald nægtede sig skyldig, men inden han blev afhørt, blev han i parkeringskælderen under politistationen skudt af en restaurantejeren Jack Ruby, der ville ’spare Jackie Kennedy for at skulle gennem en lang proces med lange undersøgelser’.