Mange af forældrene til 545 migrantbørn er formentlig blevet deporteret under et kontroversielt grænseprogram.

USA kan ikke finde forældrene til 545 migrantbørn, efter at familierne blev adskilt som del af en gammel amerikansk grænsepolitik.

Det viser et retsdokument indgivet af rettighedsgruppen American Civil Liberties Union.

Forældrene blev tvangsadskilt fra deres børn, i forbindelse med at præsident Donald Trump i maj 2018 indførte en "nultolerance"-politik over for illegale migranter.

Den indebar blandt andet, at alle, der krydsede grænsen på ulovlig vis, skulle fængsles og retsforfølges.

Det førte til, at et stort antal børn blev adskilt fra deres forældre, fordi børnene ikke måtte komme med i fængsel.

"Nultolerance"-politikken blev mødt af fordømmelse i både USA og resten af verden.

Det forventes, at to tredjedele af de forældre, som myndighederne ikke kan finde, er blevet deporteret til andre lande. Det viser et andet retsdokument, som CNN har offentliggjort.

Ifølge NBC News blev forældrene adskilt fra deres børn og deporteret i forbindelse med et pilotprogram i 2017, der fungerede som en slags testprogram for "nultolerance"-politikken.

