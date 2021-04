Siden onsdag har en indonesisk ubåd – og de 53 personer, der var ombord – været savnet.

Man mistede pludseligt kontakten til den midt under en militærøvelse, og man frygter, det værste kan være sket, da man har opdaget et olieudslip ikke langt fra, hvor den dykkede ned.

Det skriver CNN.

Den indonesiske flåde oplyste onsdag, at man havde mistet kontaktet til ubåden KRI Nanggala-402, mens den var i gang med en torpedoøvelse i vandet ud for øen Bali.

ARKIVFOTO af den forsvundne ubåd. Foto: INDONESIAN NAVY / HANDOUT Vis mere ARKIVFOTO af den forsvundne ubåd. Foto: INDONESIAN NAVY / HANDOUT

Ubåden havde anmodet om tilladelse til at dykke klokken 03 lokal tid, hvorefter man mistede kontakten med mandskabet ombord.

Siden har en storstilet eftersøgning været i gang for at finde den savnede ubåd, og overvågningsbilleder har ført til fundet af et olieudslip i vandet ikke langt fra der, hvor ubåden sidst blev set.

Ifølge en talsmand for den indonesiske flåde, Julius Widjojono, er det »meget sandsynligt«, at olien er kommet fra ubåden.

»Stedet for olieudslippet er det sidste sted, hvor vi havde kontakt med ubåden,« forklarer han ifølge CNN.

Han forklarer, at ubåden er i stand til at dykke ned til 500 meter under havets overflade, men havbunden i det område er 100 til 200 meter dybere.

Hvis ubåden er endt på bunden, vil det kunne være fatalt for besætningen, forklarer Julius Widjojono:

»Lad os bede for dem om, at de overlever,« sagde han ifølge lokale medier onsdag.

Flere nabolande, herunder Australien, Indien og Singapore, har tilbudt deres hjælp til at lede efter ubåden.