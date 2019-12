Tre personer kørte fast i flod den 19. november. To personer savnes fortsat, siger politiet i Australien.

En australsk kvinde er blevet fundet i live efter at have været savnet i næsten to uger sammen med to andre i et af Australiens kæmpemæssige øde beliggende områder.

Det oplyser det lokale politi, som fortsat leder efter de to andre savnede.

Tamra McBeath-Riley blev fundet i god behold ved et vandhul øst for Stuarts Well-området – syd for Alice Springs.

Hun blev fundet af et eftersøgningshold i et fly, der søgte efter hende og hendes to venner, som stadig savnes.

Temperaturerne i området når op omkring 40 grader.

Fly fortsætter eftersøgningen af de to andre savende, Claire Hockridge og Phu Tran, siger en talsmand for politiet.

De tre venner kørte ud på en eftermiddagstur i regionen den 19. november.

De blev fanget i det ugæstfrie område, da deres bil kørte fast i floden Finke.

Politifolk lokaliserede den 52-årige Tamra McBeath-Riley, efter en lokal indbygger havde ført dem frem til bilen ved at gøre opmærksom på hjulspor, som angav, hvilken retning gruppen var kørt i.

Hun blev lokaliseret, efter at politiet i den fastkørte bil havde fundet en besked om, hvilken retning de tre tog, da de forlod deres køretøj.

En talsmand for politiet siger til tv-stationen ABC, at McBeath-Riley var gået mod nord, mens de to andre gik mod vest.

»McBeath-Riley var nået 1,5 kilometer væk fra køretøjet, og hun var i et området, hvor der var vand, og hun havde omtanke nok til at blive der.«

»Det var formentligt også derfor, at vi var i stand til at lokalisere hende,« siger politiets talsmænd, som tilføjer, at kvinden havde kogt meget af det vand, som hun drak.

McBeath-Riley er indlagt på et hospital og behandles for blandt andet dehydrering.

