Amerikanske Nancy Cherryl Burgess-Dismuke døde for nøjagtigt en uge siden, da hun levende blev ædt op af sine hunde.

Den 52-årige kvinde fra byen Greenville i staten South Carolina var i gang med at lege med sine boxerhunde i forhaven til sit hjem. Da blev legen pludselig alvor. Dødeligt alvor.

Burgess-Dismuke mistede en mængde blod, og hun fik alvorlige skader med hundebid på armene omkring klokken 13 om eftermiddagen torsdag, oplyser retsmedicineren Kent Dill.

»Det gik fra et se ud, som om de legede, til at de virkelig gik i gang med at æde hende levende,« siger Amber Greer, som var hende, der alamerede myndighederne.

Det var her i denne baggård, at Nancy Cherryl Burgess-Dismuke blev overfaldet af sine hunde. Foto: Facebook Vis mere Det var her i denne baggård, at Nancy Cherryl Burgess-Dismuke blev overfaldet af sine hunde. Foto: Facebook

Naboerene hørte larmen og ilede straks over til hendes hus for at hjælpe. Det skriver avisen news.com.au.

Hvad Denzel Whiteside og hans ven William Long så, da de kom frem, var som taget ud af en horrorfilm: Hundene havde bidt i begge hendes arme og de trak hendes krop tilbage ind i hjemmet.

Med en økse og et skaft lykkedes det Whiteside og Long, at ramme hundene flere gange, indtil de endeligt gav slip på Burgess-Dismuke.

Ifølge Denzel Whiteside var Burgess-Dismuke en rigtig rar dame, som de gerne ville hjælpe. Men de kom for sent:

Nancy Cherryl Burgess-Dismuke legede med sine hunde - da det pluselig blev dødeligt alvor. Foto: Facebook Vis mere Nancy Cherryl Burgess-Dismuke legede med sine hunde - da det pluselig blev dødeligt alvor. Foto: Facebook

»Hun var allerede på vej bort. Den ene arm var bidt helt af, den anden hang bare i et enkelt stykke kød,« sagde han om de længste 10 minutter i sit liv.

De første reddere på stedet gav Burgess-Dismuke årepresser på armene for at stoppe udstrømningen af blod, og hun blev hastet på hospitalet, men døde senere samme aften.

Denzel Whiteside siger, at han ofte så deres nabo stikke armene ind i munden på hundene, når hun legede med dem.

Mange af indbyggerne i området var skræmt over de to hunde, som ikke var veltrænede, sagde han.

Det var disse to boxerhunde, der kostede Nancy Cherryl Burgess-Dismuke livet. Foto: Politiet Vis mere Det var disse to boxerhunde, der kostede Nancy Cherryl Burgess-Dismuke livet. Foto: Politiet

I går fortalte de to naboer, at de stadig var traumatiserede over det, de havde set. De havde begge to haft svært ved at sove.

»At se en persons benstumper netop som hundene angriber, det sætter sig virkeligt fast,« siger William Long.

»Det eneste jeg kunne gøre var at forsøge at redde hende.«

De to hunde er begge blevet aflivet.