Den 52-årige Adam Schlesinger fra det amerikanske band Fountains of Wayne er død efter at være testet positiv for coronavirus.

Han kæmpede mod sygdommen på et hospital i New York, hvor han døde onsdag formiddag, siger hans familie i en udtalelse.

There would be no Playtone without Adam Schlesinger, without his That Thing You Do! He was a One-der. Lost him to Covid-19. Terribly sad today. Hanx — Tom Hanks (@tomhanks) April 2, 2020

Han fik en nomination til en Oscar i 1997 for at skrive titelsangen til 'That Thing You Do!', som var en musikkomedie instrueret af Tom Hanks. Det skriver Sky News.

Egentlig var Schlesinger bedst kendt som bassist, baggrundssanger og sangskriver til Fountains of Wayne. Blandt bandets mest ikoniske sange er 'Stacy's Mom' og 'Hey Julie'.

Han har vundet tre Emmyer, og i 2009 blev det til en grammy for arbejdet med 'A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!'.

Desuden blev han nomineret til en Golden Globe og Tony Awards gennem sin karriere.

Tom Hanks, som selv har været smittet med coronavirussen under filmoptagelser i Australien, hyldede ham på Twitter, hvor han skrev, at han aldrig ville have lavet plademærket Playtone uden Schlesingers hjælp.

Skuespilleren beskrev Adam Schlesinger som et 'Ond-der' (et vidunder).

Tom Hanks tilføjede 'Mistede ham til covid-19. Forfærdelig ked af det i dag. Hanx.'