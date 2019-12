69 køretøjer kolliderede søndag morgen lokal tid på en motorvej i Virginia. Der meldes om livstruende skader.

Mindst 51 personer er kvæstet i et omfattende harmonikasammenstød på en motorvej i den amerikanske delstat Virginia søndag morgen. Det rapporterer NBC News.

Ifølge Virginia State Police forulykkede 69 køretøjer på hovedvej 64 i York County.

Myndighederne er fortsat i færd med at undersøge årsagen til kollisionen, men ifølge politiet var der både tåge og isglatte kørebaner på broen Queens Creek, da ulykken indtraf omkring klokken 07.51 lokal tid.

Til at begynde med oplyste politiet, at der var tale om 35 kvæstede, men i løbet af eftermiddagen blev antallet af tilskadekomne opjusteret til 51.

Ifølge politiet spænder skaderne fra mindre til livstruende.

En talsmand for Riverside Regional Medical Center skriver på Twitter, at hospitalet behandler 25 af de tilskadekomne, hvoraf en har alvorlige skader.

I sammenstødet kørte bilerne ind i hinanden både forfra og bagfra, og flere køretøjer blev delvist løftet fra jorden.

Redningsarbejdere måtte ifølge nyhedsbureauet dpa kravle hen over bilerne for at komme frem til de tilskadekomne.

Denne weekend er en af de travleste rejsetider om året i USA, da mange bilister er på vejene forud for den kommende juleferie.

