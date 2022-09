Lyt til artiklen

Lige nu samles Rusland med en række lande til en større militærøvelse med 50.000 soldater. Og det bør få USA og Vesten til at holde et skarpt øje med situationen.

I hvert fald hvis du spørger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

»Militærøvelser er sådan set ikke nyt. Før har man samlet 400.000, men det er igen et tegn på, at man vil isolere sig fra Vesten.«

»Det er en indikation på, at vi er på vej ind i en tid med to verdener. Med to poler, hvor USA og Kina er i spidsen for hver deres. Og denne øvelse kan bringe Rusland og Kina tættere sammen.«

Øvelserne foregår et par dage. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Ud over Kina deltager Hviderusland, Tadsjikistan, Mongoliet og Indien i militærøvelsen.

Og sidstnævntes tilstedeværelse bør vække bekymring i Vesten, mener Peter Viggo Jakobsen.

»Jeg forestiller mig, at amerikanerne holder skarpt øje med inderne. Indtil videre har de haft et tæt samarbejde, samtidig med at flere vestlige firmaer flytter produktion fra Kina til Indien,« siger han.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen vil Indien formentlig bevare rollen som 'balancespiller', hvor man med den kinesiske alliance får økonomisk vækst og med den vestlige alliance får nye teknologiske fremskridt den.

Ikke desto mindre bør det bekymre USA, at Indien deltager i øvelsen – hvis landet i så fald får et tættere bånd til den 'anden side', om man vil. Også fordi Indien ikke har tradition for at binde alliancer.

For som han siger, så bevæger vi os ind i en tid, hvor verden bliver opdelt. Og her vil Vesten gerne have Indien med, mener han.

»Jeg tror, det bliver mere markant med en skarpere opdeling. Konfrontationerne, som vi ser med Taiwan, de kommer til at fortsætte.«

»Der bliver mange blokke, som vi så med Den Kolde Krig. Der er vi dog ikke endnu, der er lang vej igen,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Indien fastholder, at landet er neutralt i forhold til krigen i Ukraine og Ruslands invasion. Samtidig er Indien medlem af en stillehavsalliance med USA, Japan og Australien.

Heller ikke Kina lægger – udadtil – meget i den nuværende militærøvelse.

Den er således 'uden relation til den aktuelle internationale og regionale situation', siger de ifølge Ritzau.