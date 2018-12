Den saudisk-ledede koalition vil evakuere 50 sårede oprørere for at skabe tillid inden fredsforhandlinger.

50 sårede houthi-oprørere skal mandag evakueres fra Yemens oprørskontrollerede hovedstad, Sanaa.

Det oplyser den saudisk-ledede koalition, der kæmper på den yemenitiske eksilregerings side.

De sårede oprørere skal med et FN-fly fragtes til Muscat, hovedstaden i Oman, hvor deres skader kan blive behandlet.

Deres skæbne har været en stopklods ved tidligere forsøg på fredsforhandlinger mellem parterne i Yemen.

Ifølge koalitionen er det derfor et "tillidsopbyggende" tiltag forud for de fredsforhandlinger, der skal indledes i Sverige denne uge.

- Et FN-fly vil ankomme i Sanaas internationale lufthavn mandag for at evakuere 50 sårede oprørere. De vil blive fulgt af tre yemenitiske læger og en FN-læge fra Sanaa til Muscat, siger Turki al-Maliki, der er talsmand for koalitionen, i en pressemeddelelse.

Det skriver det officielle nyhedsbureau i Saudi-Arabien.

Koalitionen er indvilget i at facilitere evakueringen, som FN's udsendte har efterspurgt af "humanitære årsager" samt for at "opbygge tillid".

Der er mandag morgen dansk tid ikke kommet nogen kommentarer fra FN eller houthi-oprørerne på oplysningerne fra den saudisk-ledede koalition.

En skrøbelig våbenhvile trådte i kraft den 13. november. Men der har alligevel været spredte sammenstød i den vigtige havneby Hodeida. Her bliver over 70 procent af fødevarehjælpen til den nødstedte befolkning modtaget.

Ifølge FN er 14 millioner mennesker i fare for at sulte, medmindre en effektiv hjælpeindsats indledes nu. 60 procent af befolkningen har ikke længere adgang til lægehjælp.

En række vestlige lande har presset stadig mere på for at få en afslutning på den langvarige konflikt, der har bragt Yemen på randen af en sultkatastrofe og kostet over 10.000 mennesker livet.

Et flertal af medlemmerne i det amerikanske senat stemte onsdag for at udarbejde en resolution med krav om at standse USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen.

/ritzau/AFP