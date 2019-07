Da en restaurant blev evakueret, så intet mindre end 50 gæster chancen for at stikke af fra regningen.

Gæsterne mylrede ud fra restauranten, da en brandalarm gik, men det var altså væsentligt færre gæster, der vendte tilbage til restauranten, da evakueringen blev afblæst.

Det efterlod ejeren af Panam Restaurant & Bar i Liverpool dybt frustreret, skriver Mirror.

»Hele restaurantbrachen er blevet sværere og sværere af begå sig i, og det sidste vi har brug for er, at folk smutter uden at betale for deres mad på grund af noget, som slet ikke var vores skyld,« udtaler Daniel Hesketh til det britiske medie.

For det var ikke restaurantens skyld, at stedet måtte evakueres.

Evakueringen skyldtes nemlig, at et alarmsystem i alle caféer og restauranter langs havnefronten i Liverpool gik af ved en fejl.

Alligevel måtte Daniel Heskeths restaurant betale for uheldet. Han udtaler til Mirror, at uheldet har kostet ham 8.000 kroner i ubetalte regninger.

De gæster, der vendte tilbage til restauranten fik alle rabatter på deres bestillinger, og alle fik tilbudt en ny, varm ret efter evakueringen.