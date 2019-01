Massegravene er fundet i den vestlige del af det afrikanske land efter en bølge af etnisk uro i regionen.

Der er fundet 50 massegrave i det afrikanske land DRCongo, siger FN's Fælles Menneskerettighedskontor (UNJHRO).

Det er ikke klart, hvor mange døde der ligger i gravene.

Abdoul Aziz Thioye, direktør for UNJHRO i DRCongo, siger, at antallet af døde kan være ret højt.

- Afhængig af størrelsen kan en grav indeholde fem lig eller ti lig. Eller endda hundrede lig eller fire gange flere, siger han.

Hærens chef i det vestlige DRCongo siger, at der er iværksat en undersøgelse.

- De har dræbt soldater og politimænd, taget deres våben og brugt dem til at dræbe med, siger general Fall Sikabwe.

Han går ikke yderligere i detaljer.

Tidligere i januar sagde FN, at mindst 890 mennesker var blevet dræbt i regionen under tre dages sammenstød mellem forskellige etniske grupper.

Michelle Bachelet, FN's højkommissær for menneskerettigheder, sagde i en erklæring den 16. januar, at FN har fået bekræftet fra "pålidelige kilder", at de mange mennesker blev dræbt mellem den 16. og den 18. december i fire landsbyer i Yumbi-området.

Volden så ud til at have rod i en gammel rivalisering mellem de etniske grupper Banunu og Batende.

Blodsudgydelserne brød løs, efter at stammefolk fra Banunu begravede en traditionel stammeleder på Batende-land natten til den 13. december.

I de efterfølgende sammenstød blev omkring 465 huse og bygninger brændt ned, herunder to skoler, et sundhedscenter, et marked og et kontor fra den nationale valgkommission.

FN's Flygtningehøjkommissariat har tidligere i januar sagt, at 16.000 mennesker er flygtet fra området til nabolandet Republikken Congo.

I 2009 tvang etniske kampe i regionen 130.000 mennesker til at søge ly i nabolandet, som i øjeblikket huser 60.000 flygtninge fra netop DRCongo samt fra Den Centralafrikanske Republik og Rwanda.

/ritzau/AFP