I storbyen Chennai i Indien kigger indbyggerne op mod himlen, tørstige efter regn. Og tørstige efter drikkevand for vandhanerne er løbet tør.

Indien står over for den største vandkrise i landets historie. Et overforbrug af grundvandet og klimaforandringer har givet store vandmangler, skriver TV 2.

I Indiens sjettestørste by Channai mærkes konsekvenserne konstant.

Byen er hårdt ramt af en langvarig tørke og en grusom varme med temperaturer på op mod 50 grader. Storbyens vandreservoirer er næsten tomme, og jorden er knastør.

In this photo taken on June 20, 2019, Indian worker carry the last bit of water from a small pond in the dried-out Puzhal reservoir on the outskirts of Chennai. - The drought is the worst in living memory for the bustling capital of Tamil Nadu state, India's sixth largest city, that is getting less than two thirds of the 830 million litres of water it normally uses each day.

I byens kvarterer står folk i lange køer med deres spande og venter på, at en tankbil med vand dukker op og slukker tørsten.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det slår alle rekorder. Kun regnen kan redde os, men den kommer ikke,« fortæller Kamlesh Chaudhary, en ældre dame, der ellers har oplevet mange af Indiens tørker og oversvømmelser til TV2.

Det er så varmt og tørt, at skoler, hoteller og virksomheder holder lukket. Ligesom hospitalerne har udsat operationer, der ikke er absolut livsnødvendige.

Årsagen til tørken er klimaforandringer og grundvandet, der svinder ind.

Indere står i kø til at få vand i 50 graders varme.

Indien har nemlig et massivt forbrug af deres grundvand - mere end noget andet land i verden. Og nu er tankene altså ved at rinde ud.

Den indiske præsident Ram Nath Kovind erkendte problemet i det indiske parlament torsdag.

»En af de største udfordringer i det 21. århundrede er den voksende vandkrise, klimaforandringer og global opvarmning vil fremover skabe stadig større påvirkninger. Og på den baggrund er det sandsynligt, at vandkrisen vil blive yderligere forværret,« slog den indiske præsident fast ifølge TV2.

Derfor har regeringen oprettet et særligt ministerium, der skal forsøge at tackle manglen på vand, som kan ende med at sætte livet på spil for millioner af mennesker og dyr.