Over 50 Amazon-medarbejdere er blevet suspenderet.

Det er de, efter at de nægtede at arbejde i en lagerbygning på Staten Island, New York, som der netop havde været brand i.

Connor Spence er en af de suspenderede medarbejdere, som CNN har talt med.

Han fortæller, at der sidste mandag opstod brand i lageret, hvilket betød, at alle medarbejdere, der havde dagvagt blev hjemsendt med løn.

Da nattevagterne mødte ind senere og fik at vide, at de skulle arbejde, var de noget skeptiske.

»Problemet, som folk havde, var, at bygningen stadig lugtede af røg, det var svært at trække vejret på nogle arbejdsstationer. Vi ønskede at blive sendt hjem med løn, fordi det var usikkert,« lyder det fra Connor Spence til CNN.

Derfor organiserede, hvad han anslår til, omkring 100 medarbejdere en arbejdsstandsning og krævede, at de blev sendt hjem med løn. Ligesom dagvagterne.

Men ledelsen var ikke klar til at samarbejde eller i det hele taget høre på deres krav, siger medarbejderen og fortæller, at de nægtede at møde ind.

Amazon-ansatte ved Amazons West Coast Air Freight Fulfillment Center i San Bernardino, Californien, protesterer uden for anlægget over påstande om et usikkert arbejdsmiljø og lave lønninger. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Amazon-ansatte ved Amazons West Coast Air Freight Fulfillment Center i San Bernardino, Californien, protesterer uden for anlægget over påstande om et usikkert arbejdsmiljø og lave lønninger. Foto: FREDERIC J. BROWN

En talsperson for Amazon har i en pressemeddelelse bekræftet branden, og at omkring 50 medarbejdere er blevet suspenderet:

»Brandvæsenet forsikrede, at bygningen var sikker, og på det tidspunkt bad vi alle natholdsansatte om at vende tilbage til deres regelmæssige planlagte vagt.«

En lille gruppe nægtede en lille gruppe at vende tilbage til arbejdet.

Fredag kunne Bloomberg fortælle, hvordan tegn på medarbejderuroligheder i Amazon spreder sig.

Adskillige Amazon-ansatte i det sydlige Californien forlod nemlig også jobbet fredag og krævede lønstigninger på 5 dollar i timen og bedre arbejdsforhold.