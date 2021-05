En kvindelig kunde i et solcenter fik forleden et chok i den tyske by Kaltenbrunn.

Her fandt hun en 50-årig kvinde liggende død i et solarium.

Ifølge Kronen Zeitung fandt den tragiske hændelse sted forrige søndag hos Mega Sonnen Studio.

Den 50-årige kvinde blev fundet klokken 16.45, og det menes, at hun havde lagt sig under de kunstige solstråler omkring klokken 14.30.

Da den anden kvinde senere ankom til solcenteret, undrede hun sig over, at én af kabinerne var optaget, men at der ikke var tegn på aktivitet derinde. Derfor bankede hun først på – uden at der kom svar – og siden fik hun med en mønt åbnet døren.

Her fandt hun den livløse kvinde. Og da ambulancemandskabet kort efter ankom, stod det klart, at den 50-årige kvindes liv ikke kunne reddes.

Solcenteret blev øjeblikkeligt lukket, men det åbnede igen mandag.

Her skrev Mega Sonnen Studio, at man havde taget den beslutning, da undersøgelser 'hverken viser tekniske eller andre udefrakommende fejl' på solariet.

Politiet har meldt ud, at man ikke anser, at der er sket en forbrydelse. De foreløbige resultater af obduktionen viste også hurtigt, at der ikke var noget mistænkeligt – men at kvinden med stor sandsynlighed er død af 'naturlige årsager'.