De malaysiske toldere fik sig noget af en overraskelse, da de i to kufferter bragt ind i landet i Kuala Lumpurs internationale lufthavn fandt ikke mindre end 5.250 – mest – levende sumpskildpadder.

Det er godt nok ikke ulovligt at have sumpskildpadder med sig ind i Malaysia, men man skal have papirerne i orden.

Det havde de to indiske ejermænd ikke, og de blev anholdt. Det skriver channelnewsasia.

De mange rødørede skildpadder blev fundet i nogle kasser i bagagen tilhørende de to indere på 30 og 42 år.

Malaysiske toldere viser en del af den store fangst af sumpskildpadder frem. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Malaysiske toldere viser en del af den store fangst af sumpskildpadder frem. Foto: FAZRY ISMAIL

De havde været på indkøbstur til Guangzhou i Kina i sidste uge.

Nogle af skildpadderne havde ikke overlevet turen, men langt de fleste var stadig i live.

»Vi tror ikke på, at skildpadderne var beregnet til at blive solgt i Malaysia. Lufthavnen var bare en transitdestination for dyrene, der skulle bringes til Indien,« sagde vicegeneraldirektør Zulkurnain Mohammed Yusuf.

Ifølge ham var skildpadderne over 80.000 danske kroner værd.

Zulkurnain Mohamed Yusuf (i midten) viser sammen med to kolleger nogle af sumpskildpadderne. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Zulkurnain Mohamed Yusuf (i midten) viser sammen med to kolleger nogle af sumpskildpadderne. Foto: FAZRY ISMAIL

I Danmark er det forbudt at indføre sumpskildpadder.

De bliver sat ud forskellige steder, bl.a. i Botanisk Have i københavn, når ejerne ikke gider have dem længere.

Fundet af de over 5.000 spildpadder i Kuala Lumpur er det første fund i lufthavnen i år, og det lader til at være et betydeligt fund i de to kufferter.

De bekræfter Malaysias rolle som transitland for vilde dyr til andre asiatiske lande.

De mange skildpadder blev fundet i to kufferter. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere De mange skildpadder blev fundet i to kufferter. Foto: FAZRY ISMAIL

De to mistænkte havde som nævnt ikke de korrekte dokumenter. De kan derfor risikere op til fem års fængsel.

Kanitha Krishnasamy, der er regional direktør for vagthunden Traffic, kalder hele situationen for bizar, for det er helt legalt at handle med sumpskildpadder i Malaysia

»Hvad der nu står klart, er, hvor skør handelen med kæledyr efterhånden er blevet.«