Politiet i Dumon, New Jersey kom på en anden opgave end forventet, da de natten til onsdag blev ringet op af en bekymret borger.

Anmelderen mente at have set et lille barn gående alene rundt på gaden foran et lejlighedskompleks midt om natten.

Da politiet nåede frem, viste sagen sig at være noget mere omfattende og alvorlig end først antaget, skriver ABC News.

På stedet fandt politiet ganske rigtigt et lille barn - en 5-årig dreng - gående rundt alene, og det viste sig hurtigt, at det ikke bare var en tilfældigt lejlighedskompleks, han var endt foran.

I én af lejlighederne af komplekset boede hans mor, 36-årige Michelle Burns.

Ved nærmere efterforskning erfarede politiet, at flere naboer tidligere på aftenen havde hørt et højlydt skænderi komme fra lejligheden, hvor hun boede sammen med sin kæreste.

Da de bankede på døren til lejligheden, blev deres værste frygt bekræftet - Michelle Burns lå død.

»Hun var blevet stukket i nakken med en køkkenkniv,« siger Mike Musella, anklager i Bergen County i en pressemeddelelse.

36-årig Michelle Burns var blevet dræbt med knivstik. Foto: Privatfoto Vis mere 36-årig Michelle Burns var blevet dræbt med knivstik. Foto: Privatfoto

Ikke længe efter, at Michelle Burns blev fundet død i sin lejlighed, blev hendes kæreste anholdt i New Jersey, hvor han sammen med parrets to fælles børn - en 18. og 6. måneder gammel baby - forsøgte at skjule sig hos nogle bekendte.

Han blev anholdt og sigtet for drab og våbenbesiddelse og sidder nu varetægtsfængsles, indtil han skal i retten.