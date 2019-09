En fem år gammel pige ved navn Dulce Maria Alavez forsvandt mandag, da hun legede på en legeplads i delstaten New Jersey med sin tre år gamle lillebror.

Politiet frygter, at hun er blevet bortført af en uidentificeret mand, som angiveligt blev set ekskortere den lille pige fra legepladsen hen i en rød bil.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt CBS.

Dulce Maria Alavez' mor var også til stede på legepladsen.

Hun sad i en bil sammen med et otte år gammelt familiemedlem, mens hendes to børn legede på et stativ godt 30 meter fra bilen.

Efter lidt tid kom Dulces' lillebror hen til moderens bil, men storesøsteren dukkede aldrig op.

I de første 30 timer efter forsvindingen gennemførte politiet en massiv eftersøgning i området, men uden held.

Efter en række afhøringer af vidner er de derfor kommet frem til, at der højst sandsynligt er tale om en kidnapningssag.

»Vær venlig. Hvis du har nogle som helst informationer, som kan hjælpe os med at finde mit barnebarn, så vær ikke bange for politiet,« sagde Dulces bedstemor under et pressemøde tidligere på ugen.

Politiet er dog umiddelbart på bar bund i sagen, skriver det amerikanske medie.

»Vi har ingen konkrete mistænkte, men vi efterforsker alle muligheder,« sagde politichef Michael Gaimari onsdag.

Et af politiets vigtigste tip stammer - ifølge CBS - fra vidner, der opholdt sig på en nærliggende basketball-bane på tidspunktet for Dulces forsvinding.

Mindst et af vidnerne skal angiveligt have set en mand føre pigen ud til en rød bil med tonede ruder.

Manden bliver beskrevet som tynd og omkring 160 centimeter høj uden skæg og med uren hud. Han havde orange gummisko på, røde bukser og en sort t-shirt.

Politiet har lovet, at de ikke vil undersøge, hvorvidt opholdstilladelsen er udløbet på de personer, som står frem med informationer i sagen. Det skyldes, at politiet frygter, at eventuelle vidner ikke kontakter dem af frygt for konsekvenserne.

»Tiden er altafgørende. Vi må finde lille Dulce. Jo mere tid, der går, des sværere bliver det at finde hende,« lyder det fra politiet.