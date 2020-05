Man skulle næsten tro, at det er løgn. Men det er faktisk sandt: En dreng på bare fem år blev stoppet på en motorvej i USA. Han var på vej til Californien for at købe sig en Lamborghini.

Den femårige havde taget sine forældres bil, og det lykkedes ham at klare adskillige kilometer fra hjemmet i Ogden til motorvej I-15, oplyser Utahs politi.

Betjentene troede i første omgang, at de havde fået fat på en handicappet fører. Men de fandt hurtigt ud af, at chaufføren faktisk var et barn - med en slet skjult forkærlighed for luksusbiler. Det skriver New York Post.

Drengen fortalte betjentene, at han havde forladt hjemmet efter et skænderi med sin mor. Hun havde nægtet at købe en Lamborghini til ham. Så han besluttede at skaffe en selv.

»Det kan godt være, at han manglede nogle penge. Han havde kun tre dollar i sin pung,« lød det fra politiet på Twitter.

I Twitter-opslaget var der også et foto af drengen iført en blå sweatshirt og ternede, grønne shorts. Han sad på førersædet af forældrenes bil.

Drengen var ifølge politimanden Nick Street bare fem år gammel, selv om han kan se ældre ud på fotoet.

Politifolkene nævnte intet om en straf til drengen. Men at han bliver sendt i seng uden aftensmad kan være en mulighed.