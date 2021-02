En 5-årig pige fra Italien skal vende sig til et liv uden sine forældre.

Hendes mor gled på en sneklædt klippe og faldt i døden under en vandretur, og hendes far faldt ligeledes i døden i et forsøg på at redde moren.

Tragedien opstod søndag i Carmonica Valley i den nordlige del af Italien i regionen Lombardiet.

Her var familien fra Milano ude og vandre med to venner.

Da gruppen var på vej hjem fra turen, blev de tvunget til at forlade stien, de gik på, fordi en lavine havde blokeret en del af den.

35-årige Valeria Coletta, der er mor til den 5-årige pige, mistede fodfæste og gled ved kanten, hvor efter hun faldt ud over klippen foran sin mand, 40-årige Fabrizio Martino Marchi, der faldt med i døden, da han forsøgte at gribe sin kone.

Vennerne slog alarm, efter at de var vendt hjem i sikkerhed sammen med pigen, der blev afleveret til sine bedsteforældre.

Forældrenes lig blev senere hentet af en helikopter, som fløj til stedet fra byen Brescia, der ligger i nærheden.

Sagen bliver nu efterforsket, men der er ingen mistanke om, at der skulle være sket noget mistænkeligt.