Hverken særligt mange børn eller voksne ville have modet til at kæmpe imod, hvis fire bevæbnede mænd stormede ind i deres køkken og affyrede våben.

Men det turde femårige David Johnson, da netop dette skete i han og hans families hjem i Indiana i USA, skriver ABC News.

Mens hans søskende og mor skyndte sig at søge ly, tog han kampen op.

Kort efter en mørkklædt mand har skubbet ham til side, rejser David Johnson sig igen og begynder at slå på ham og hænger sig fast i hans arm.

David Johnson forsøger også at kaste legetøj efter dem, og det lader til, at det virker, for kort efter forlader forbryderne hjemmet.

Ingen kom til skade, og de fire mænd stjal intet.

Episoden fandt sted 30. september klokken 10.30 lokal tid, og de fire gerningsmænd er endnu ikke anholdt af politiet.

Derfor deler politiet denne video og beder de lokale om hjælp med spor i sagen.