Det var et uheld, der bare ikke måtte ske. Drengen på bare fem år fandt en pistol i skovbunden nær deres hjem - og han skød og dræbte sin storebror på 12 år med våbnet.

Den femårige fortalte betjentene, at han troede, han havde fundet et legetøj, og tog derfor pistolen op. Han pegede den derefter mod sin bror og skød ham i brystet. Det skriver politiet i Griffin i den amerikanske stat Georgia.

Broderen blev straks kørt på hospitalet, hvor han døde af sine kvæstelser.

Det skete lørdag, og tidligere på dagen havde betjente fra Griffin forsøgt at stoppe trafikken i nærheden af, hvor broderen blev skudt. Men tre mænd slap fra politiet, og de flygtede alle tre ind i skoven.

Byen Griffin ligger i staten Georgia, syd for hovedstaden Atlanta. Foto: Google Maps Vis mere Byen Griffin ligger i staten Georgia, syd for hovedstaden Atlanta. Foto: Google Maps

Politiet gennemsøgte området, efter de tre var flygtet, og de fandt en beholder fyldt med MDMA. Men de fandt intet våben.

»Børnene var stille og fredelige herude, og de legede med trampolinen,« udtaler naboen Tom Whitehead til tv-stationen WGCL.

»Den lille dreng fandt en pistol ... han drejer sig omkring, tror han leger, det siger 'bang bang'. Den var ladt og dræber ham. Tænk bare på hans mor. Den næste dag bar mors dag, og en dreng er dræbt ved sin yngre brors hånd.«

Politiet leder med lys og lygte efter personen, der er mistænkt for at efterlade en ladt pistol.

Både våbnet og den 12-åriges tøj bliver sendt til politiets laboratorie i håbet om at finde spor efter pistolens ejermand.

En talsmand for politiet i Griffin fortæller til CNN, at de forventer at rejse tiltale, hvis de finder den skyldige.