Antallet af dræbte ved angrebet på to moskéer i New Zealand er steget til 49. Det siger politikommissær Mike Bush på et pressemøde fredag.

- En af de personer, der er blevet behandlet på hospitalet i Christchurch er afgået ved døden. Det bringer det samlede antal dræbte op på 49, siger Mike Bush.

Han fortæller yderligere, at en tre personer er anholdt. En er anklaget for drab. Der er tale om en hvid, yngre mand.

- Jeg vil gerne tage hatten af for alle i politiet og redningstjenesterne, der har gjort et stort stykke arbejde for at pågribe den mistænkte, siger Mike Bush.

/ritzau/