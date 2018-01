Et ud af fire børn lever i et konfliktramt land og skal bruge nødhjælp, konkluderer Unicef i ny rapport.

København. Det seneste år har været ødelæggende for børn.

Sådan lyder det i Unicefs årlige rapport "Humanitarian Action for Children 2018", der ser på behovet for nødhjælp til børn i konfliktramte områder. Unicef er FN's børneorganisation.

Rapporten konkluderer, at næsten 50 millioner børn har måttet flygte fra deres hjem som følge af vold, fattigdom eller naturkatastrofer.

Ifølge Line Grove Hermansen, der er kommunikationsdirektør i Unicef Danmark, går udviklingen i øjeblikket den helt forkerte vej.

- Det er enormt alvorligt. Det bevæger sig ud ad den helt forkerte tangent. Behovene er bare stigende og ekstraordinære, siger hun.

Grundet de stigende behov for nødhjælp til nødstedte børn beder Unicef nu verden om 3,6 milliarder amerikanske dollar - cirka 21,5 milliarder kroner.

Midlerne skal gå til nødhjælp, som kan sendes til konfliktramte lande som Syrien, Yemen, DRCongo og Sydsudan.

Rapporten kommer samtidig med, at Unicef tirsdag i København pakker udstyr, der sendes til Yemen for at bekæmpe et udbrud af kolera.

- Samtlige børn i Yemen har brug for en eller anden form for humanitær hjælp. Det er i sig selv en kæmpe udfordring. Vi sørger for at sende det ud, som børnene har brug for her og nu, siger Line Grove Hermansen.

Sidste år støttede den danske regering Unicef med over 276 millioner kroner, hvoraf 85 millioner gik direkte til humanitære indsatser.

Og gennem private donationer er Danmark en af de gavmilde nationer i verden. Set i forhold til antallet af indbyggere er Danmark i topfem i verden over private bidrag.

Disse bidrag er vigtige, påpeger Line Grove Hermansen. For der er børn, som gennem hele deres liv kun har oplevet krig og konflikt.

- I Syrien og nærområder taler man om den tabte generation. Der er børn, som har været på flugt, siden de blev født.

- Der er et meget stort antal børn, som ikke får den uddannelse, der skal til, for at de kan gøre en positiv forskel i deres samfund, når konflikten en dag er ovre.

Med sin appel til de 3,6 milliarder dollar sigter Unicef blandt andet efter at forsyne 35,7 millioner mennesker med adgang til rent drikkevand.

/ritzau/