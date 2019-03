Hvad ville du gøre, hvis en bevæbnet terrorist med drab i øjnene var ved at trænge ind til dig?

Ville du gemme dig eller flygte i håb om at redde dit eget liv? Eller ville du trodse al frygt - og måske også sund fornuft - og gå terroristen imøde og tage kampen op?

De fleste ville - og ganske forventeligt - nok vælge det første.

Men ikke 48-årige Abdul Aziz.

Da en mørkklædt terrorist i forbindelse med fredagsbønnen begyndte at skyde og dræbe folk ude foran Linwood-moskéen i Christchurch, New Zealand, valgte Abdul Aziz løsning nr. 2.

For at forhindre terroristen i at tage sig ind i moskéen, hvor hans fire sønner og mange andre forskansede sig for terroristens kugler, valgte Abdul Aziz at angribe den tungt bevæbnede terrorist.

Det skriver CBS, som har talt med vidner, der udråber Abdul Aziz som helt.

Én af dem er imamen i Linwood-moskéen, Latef Alabi, der er sikker på, at Abdul Aziz' heroiske handling reddede både hans og mange andres liv den fredag.

»Han løb efter ham, og han formåede at overvinde ham, og det var sådan, vi blev reddet. Hvis, han (terroristen, red.) var kommet ind i moskéen, var vi alle sammen døde,« siger Latef Alabi.

Hvad Abdul Aziz ikke vidste - inden han løb direkte ind i løvens hule - var, at terroristen - før han ankom til Linwood-moskéen - allerede havde likvideret 41 andre under fredagsbønnen ved Masjid al Noor-moskéen få kilometer derfra.

Uden at tænke videre over det tog Abdul Aziz den hårdeste og tungeste genstand, han kunne finde inde i moskéen; en dankortmaskine og løb ud af døren.

»Kom her,« råbte han.

Masjid al Noor-moskéen, hvor terroristen dræbte 41 personer, inden han fortsatte mod en anden fredagsbøn i Linwood-moskéen få kilometer væk. Foto: Martin Hunter Vis mere Masjid al Noor-moskéen, hvor terroristen dræbte 41 personer, inden han fortsatte mod en anden fredagsbøn i Linwood-moskéen få kilometer væk. Foto: Martin Hunter

Terroristen fik øje på ham og forsøgte at ramme ham, men Abdul Aziz' zigzag-løb mellem de parkerede biler gjorde det umuligt for terroristen at få ham på kornet

Imens Abdul Aziz løb fra kuglerne, der fløj om ørerne på ham, fandt han en pistol, som terroristen havde tabt.

Han tog den op. Sigtede. Og trykkede af.

Klik. Klik. Tom.

Terroistens og Abdul Aziz' øjne mødtes.

Men et splitsekund efter satte terroristen i løb mod sin bil for at hente mere amunition.

»Han satte sig ind i bilen, og jeg havde lige fundet pistolen, så jeg smed den mod ruden som en pil,« siger Abdul Aziz til CBS.

Ruden splintrede i tusind stykker ned over terroristen.

»Det er derfor, han blev bange,« siger Abdul Aziz.

Terroristen bandede og svovlede mod Aziz og råbte, at han ville dræbe dem alle sammen, inden han kørte væk med Abdul Aziz løbende efter ham i bagspejlet.

Ved et rødt lys lavede terroristen en u-vending og stak af.

Kort efter blev han stoppet og overmandet af politiet.

Brenton Tarrant blev lørdag stillet for en dommer mistænkt for at stå bag angrebene, der kostede 49 personer livet. Foto: MARK MITCHELL Vis mere Brenton Tarrant blev lørdag stillet for en dommer mistænkt for at stå bag angrebene, der kostede 49 personer livet. Foto: MARK MITCHELL

Føreren af bilen viste sig at være en 28-årig mand ved navn Brenton Tarrant. Han er nu mistænkt for angrebene, der i alt kostede 49 mennesker livet og betragtes som det drabeligste masseskyderi i New Zealands nyere histoie.

Inspireret af Anders Breivik

Brenton Tarrant blev lørdag stillet for en dommer og fængslet. Han var ikke på nogen terroristliste, og han har umiddelbart ingen registreret kriminalitet bag sig.

Brenton Tarrant havde inden angrebet udgivet et 74 sider langt manifest, som var inspireret af andre højreekstremister. Heriblandt den norske massemorder Anders Behring Breivik, som i 2011 slog 77 mennesker ihjel i Norge.

Som følge af angrebe fredag har New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, varslet stramninger af landets våbenlovgivning.