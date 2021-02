Søndag har der været den hidtil mest omfattende brug af den omstridte sikkerhedslov i Hongkong, skriver AFP.

Politiet i Hongkong har søndag anklaget 47 aktivister for brud på den omstridte sikkerhedslov.

Det er den hidtil mest omfattende brug af loven, der blandt andet har gjort det ulovligt at demonstrere for et uafhængigt Hongkong.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Politiet har her til eftermiddag (søndag lokal tid, red.) anklaget 47 personer for at konspirere om at begå omstyrtning, lyder det fra politiet i en udtalelse ifølge AFP.

Politiet oplyser også, at de 47 personer skal i retten mandag morgen lokal tid.

Sikkerhedsloven har mødt store protester fra flere vestlige lande samt menneskeretsgrupper, siden Kina indførte den i Hongkong i juni sidste år.

Kritikere hævder, at loven sigter efter at undertrykke ytringsfriheden og lukke munden på modstandere af styret i byen og regimet i Kina.

Loven er blevet mødt med flere og store demonstrationer i Hongkong. Mange personer er løbende blevet anholdt under demonstrationerne.

/ritzau/