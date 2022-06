Lyt til artiklen

De måtte redde 47 katte fra en bil, der var parkeret i en kvælende hede. Det fortæller dyreværnsfolk, der var med til redningen.

Kattene boede i bilen sammen med deres ejer, der var blevet hjemløs for nylig. Han ville ikke efterlade kattene i det hus, han var nødt til at flytte fra, og tog dem med sig.

Kattene blev fundet i bilen, der var parkeret på en rasteplads på motorvejen nær Harris i Chicago County, Minnesota, USA, i tirsdags. Det skriver Sky News.

Temperaturen krøb op over 32 grader celcius på de kanter. Inde i bilen var der meget varmere.

Folk fra Animal Humane Society samler kattene i transportbure ved bilen. Foto: Animal Humane Society Vis mere Folk fra Animal Humane Society samler kattene i transportbure ved bilen. Foto: Animal Humane Society

På trods af heden havde de fleste dyr kun fået mindre skader. Kattene var i alderen fra 1 til 12 år.

Ashley Pudas, fra Animal Humane Society, udtaler til Associated Press, at ejeren på grund af den megen varme indså, at der ikke var noget, han kunne stille op.

»Så han lod os tage kattene ud af bilen.«

Ejeren havde levet med kattene i et stykke tid i bilen, men han havde aldrig ladet dem være der alene. På et tidspunkt havde han opgivet 14 andre katte, som også boede i bilen.

Efter at dyreværnet har undersøgt kattene og behandlet de evt. skader, de har, vil de blive steriliseret og sat til adoption.