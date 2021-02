En svensk konsulent skal have givet oplysninger til en russisk diplomat, da han arbejdede for Volvo og Scania.

En 47-årig svensk konsulent er blevet tiltalt for spionage, efter at han i en længere periode angiveligt videregav oplysninger til en russisk diplomat.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed.

Den mistænkte er uddannet på et af Sveriges mest velkendte tekniske universiteter, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Han har efterfølgende arbejdet som konsulent og skal ifølge anklageskriftet have videregivet følsomme oplysninger i forbindelse med sit arbejde hos de svenske køretøjsfabrikanter Scania og Volvo.

- Det er vigtigt, at alle forstår, at det her sker lige her og lige nu. Det er en meget alvorlig forbrydelse, som skader Sverige og os alle, siger Daniel Stenling, der er chef for Säpos afdeling for bekæmpelse af spionage.

Säpo står for Säkerhetspolisen og er Sveriges pendant til PET i Danmark.

Den 47-årige mand blev pågrebet af Säpo i begyndelsen af 2019 på en restaurant i det centrale Stockholm, Sveriges hovedstad.

Det skete, efter mistanke om at han i årevis havde spioneret for Rusland.

På restauranten var han mødtes med en person, der arbejdede på den russiske ambassade og havde diplomatstatus.

Ifølge Säpo var ansættelsen på ambassaden dog et dække, og han var i virkeligheden fra den russiske efterretningstjeneste.

Den svenske mand skal ifølge anklageskriftet være blevet "godt betalt" for sine oplysninger. Han skal have fået 28.000 svenske kroner af den diplomat, som han i 2019 mødtes med i Stockholm.

/ritzau/TT