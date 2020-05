Statsepidemiolog Anders Tegnell siger til TV2, at han mener, at grænsen mellem Sverige og Danmark bør åbnes.

Sverige registrerer torsdag 46 coronadødsfald. I alt 4266 er døde med virusset i Sverige.

Det fremgår af en opgørelse fra Folkhälsomyndigheten - den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Antallet af bekræftede smittetilfælde siden smitteudbruddets start er i Sverige nået op på 35.727.

Antallet af døde med Covid-19 i Sverige er i øjeblikket syv gange så højt som i Danmark. Svenskerne har i væsentligt højere grad holdt samfundet åbent.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, der er Sveriges svar på Søren Brostrøm, siger torsdag til TV2, at han mener, at grænsen mellem Sverige og Danmark bør åbnes.

Åbner Danmark grænserne til naboerne hinsidan, vil det ikke få antallet af smittede til at stige, vurderer han.

- Jeg tror ikke, det vil have den store effekt. Det vil nok have den effekt, at den danske befolkning bliver gladere, og det vil være til gavn for økonomien.

- Men jeg har svært ved at se, at det vil gøre den store forskel for smittespredningen, siger han til TV2.

Også den svenske udenrigsminister, Ann Linde fra Socialdemokraterna, opfordrer Danmark til helt at åbne grænsen til Sverige.

2032 personer får eller har fået intensiv behandling på grund af Covid-19.

- I dag er der 335 alvorligt syge indlagte patienter med Covid-19, siger Johanna Sandwall, som er kriseberedskabschef i Socialstyrelsen i Stockholm, ifølge nyhedsbureauet TT.

En tiltagende del af dødsfaldene blandt coronasmittede sker blandt plejehjemsbeboere eller ældre, som har modtaget pleje i deres hjem, viser officielle tal fra sundhedsmyndighederne.

Over 90 procent af alle coronasmittede, som er døde i Sverige, var 70 år eller ældre, viser statistikkerne.

Statsminister Stefan Löfven siger torsdag, at han er frustreret over, at der ikke er flere, som testes.

- Det virker, som om der er dårlig forbindelse mellem staten og regionerne, siger Löfven til Sveriges Radio.

/ritzau/