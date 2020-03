Flere danskere befinder sig trods coronakrisen fortsat på krydstogtskibe.

Således er Udenrigsministeriet bekendt med 46 danskere, som befinder sig på krydstogtskibe. Det oplyser ministeriet i en mail.

21 af dem befinder sig på skibet Costa Deliziosa, ni danskere på Azamara Pursuit, seks på Celebrity Eclipse og ti på MSC Magnifica.

Udenrigsministeriet oplyser, at det følger situationen tæt og er i løbende dialog med rederier og de rejseselskaber, som har passagerer om bord.

I en mail tirsdag skriver Udenrigsministeriet, at Costa Deliziosa med de 21 danskere befinder sig nord for Seychellerne med retning mod Suezkanalen. Det ventes at fortsætte sin rute mod Italien.

'Costa har dags dato meddelt rejsebureauerne med passagerer om bord, at rederiet er i kontakt med italienske myndighed med henblik på at finde en egnet havn til anløb den 26. april 2020,' oplyser Udenrigsministeriet.

Dermed står det altså endnu ikke klart, hvilken havn skibet skal anløbe, når det kommer til Italien.

Rederiet for skibet med de 21 danskere oplyser ifølge Udenrigsministeriet, at der ikke er tilfælde af coronavirus om bord på skibet.

Udenrigsministeriet oplyser, at det i samarbejde med ambassader og generalkonsulater står til rådighed for samarbejde med rejseselskaberne, hvis der er udfordringer ved videre rejse.

I sidste uge kom de sidste danskere fra krydstogtsskibene Costa Luminosa og Costa Pacifica i Italien hjem til Danmark med særfly.

For flere af dem blev hjemrejsen vanskeliggjort af, at det ene af skibene befandt sig midt på Atlanterhavet, da Udenrigsministeriet bad alle danskere om at komme hjem fra deres udlandsrejser.

Samtidig havde flere passagerer om bord på det ene skib været ramt af coronavirus, hvilket også var med til at besværliggøre processen.

Tirsdag er omkring 1800 danskere registreret i Udenrigsministeriets krisedatabase over danskere, som er strandet i udlandet.

/ritzau/