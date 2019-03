En usbekisk mand indsamlede 500 kilo kemikalier, knive og gasmasker for at udføre terrorangreb i Sverige.

En 46-årig mand fra Usbekistan er fredag blevet idømt syv års fængsel og udvisning for at forberede terrorangreb i Sverige.

Retten i den svenske by Solna har fundet tilstrækkelige beviser for, at manden har skaffet kemikalier, som kan bruges til at lave bomber.

Den dømte, der hedder David Idrisson, har samtidig fået instruktioner i at lave en bombe. Det ville han ifølge retten bruge til at udføre et bombeangreb i den militante gruppe Islamisk Stats (IS) navn.

To andre personer, der også var tiltalt for terrorplaner, er blevet frikendt. Det drejer sig om to usbekiske mænd på 30 og 39 år.

Retten oplyser, at David Idrisson havde indsamlet omkring 500 kilo kemikalier. Desuden havde han flere knive, gasmasker og militærudstyr.

Der blev også fundet billeder af mulige mål i Stockholm på hans telefon.

Den 46-årige mand er også blevet dømt for at støtte IS økonomisk.

I alt var seks mænd tiltalt for at støtte IS med op til 20.000 svenske kroner hver. Det svarer til godt 14.000 danske kroner.

Fire af dem - inklusive David Idrisson - blev kendt skyldige.

Fem af de seks tiltalte er fra Usbekistan, mens den sidste er fra Kirgistan. De har kommunikeret med hinanden i lukkede chatrum.

De bor alle lovligt i Sverige og har erklæret sig uskyldige.

Der er ikke blevet fundet nogen forbindelse til usbekiske Rakhmat Akilov.

I juni sidste år blev Akilov kendt skyldig i terror for et lastbilangreb i det centrale Stockholm i april 2017. Han blev idømt fængsel på livstid.

Angrebet skete ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i det centrale Stockholm 7. april. Akilov kørte med høj fart lastbil ind i fodgængere.

Fem blev dræbt i angrebet. Tre døde på stedet, og to døde på hospitalet.

/ritzau/TT