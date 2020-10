Aserbajdsjan og armenske styrker i enklaven Nagorno-Karabakh beskylder hinanden for at bryde våbenhvile.

45 soldater er dræbt i Nagorno-Karabakh i kampe mod Aserbajdsjans styrker.

Det meddeler armenske myndigheder i enklaven mandag.

Efter en urolig weekend beskylder både aserbajdsjanske og armenske styrker hinanden for at have indledt nye angreb i og omkring Nagorno-Karabakh.

Med de seneste tabstal har enklaven mistet i alt 525 soldater i kampe mod Aserbajdsjan, siden konflikten blussede op igen 27. september.

I samme periode er mindst 25 civile blevet dræbt og over 100 såret.

Lørdag skulle en våbenhvile ellers have afbrudt bombardementer og kampe.

Aftalen var kommet i hus, efter at Rusland havde sat sig igennem og tvunget parterne til forhandlingsbordet.

Men der gik ikke mange timer, før begge parter havde anklaget hinanden for at bryde våbenhvilen.

En pause i kampene skulle have givet Aserbajdsjan og de etnisk armenske styrker mulighed for at udveksle fanger og ligene af de mennesker, der er dræbt i de seneste ugers kampe.

Urolighederne er de værste, enklaven har oplevet siden 1990'erne. Dengang blev omkring 30.000 mennesker dræbt under konflikten.

Nagorno Karabakh er en enklave i Aserbajdsjan, hvor de fleste indbyggere er etniske armeniere. Området har været en kilde til spændinger, lige siden de to sovjetrepublikker i starten af 1990'erne fik deres uafhængighed.

/ritzau/Reuters