I alt 3742 personer er nu døde med Covid-19 i Sverige. Antallet af smittede er på 30.799.

Sverige melder tirsdag om 45 døde med coronavirus i det seneste døgn.

- I alt er 3742 personer døde med Covid-19 i Sverige. Det vil sige 45 er døde siden mandag, siger Sara Byfors fra de svenske sundhedsmyndigheder.

Byfors, som er chef for laborativ bakterieovervågning hos Folkhälsomyndigheten, siger, at indrapporteringer af dødstal er langsomme efter en weekend, og at tallene er mere præcise for det enkelte døgn midt på ugen.

Antallet af bekræftede smittede i Sverige er på 30.799.

På de svenske sygehuse er situationen fortsat stabil, men den overordnede situation betegnes som anstrengt.

- Det er vigtigt, at man gør sig klart, at en stabilisering ikke indebærer, at hospitalerne ikke er belastede, siger Taha Alexandersson, som er vicekriseberedskabschef i Socialstyrelsen.

- Det er vigtigt at pointere, at vi nu fem dage i træk har haft under 400 patienter på intensivafdelinger med Covid-19. Der er mere kapacitet i regionerne, siger Taha Alexandersson.

Thomas Lindén, afdelingschef i Socialstyrelsen, siger, at der ikke er mangel på ilt, og at sundhedsmyndighederne har sikret sig leveringer seks til otte uger frem i tiden.

Den svenske sundhedssektor er under stigende pres for selvransagelse, da der løbende bliver offentliggjort detaljer fra plejehjem, hvor der har været manglende beskyttelse af ældre under coronakrisen. De fleste af de 3742 mennesker, som er døde med coronavirus i Sverige, var over 70 år.

- Vi fik besked på, at vi ikke måtte indlægge nogen - heller ikke hvis de kun var 65 år og havde mange år at leve i. Til sidst ender patienterne med at blive kvalt som følge af sygdommen, siger sygeplejerske Latifa Löfvenberg, som både har udtalt sig til svenske medier og senest til BBC.

Hun arbejdede i begyndelse af epidemien på flere plejehjem i og ved Gävle nord for Stockholm. Hun siger, at de indlagte patienter er relativt unge, hvilket er et yderligere bevis for, at ældre holdes væk fra intensivafdelingerne.

/ritzau/TT