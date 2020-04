»Jeg er utrolig ked af det, som er sket, men jeg fortryder ikke, at jeg slog ham ihjel.«

Sådan sagde en norsk far tirsdag i retten, hvor han sad anklaget for drabet på sin søn.

Det skriver flere norske medier - blandt dem norsk TV2.

Og lad det være sagt med det samme:

Sagen om Oscar André Ocampo Overn er ikke for folk med sarte nerver.

Den colombiansk-fødte dreng blev kun 15 år.

I efteråret 2019 blev han dræbt af den mand, der burde havde beskyttet ham mod al verdens ondskab.

Bevæbnet med en plasticpose og adskillige strips klemte hans norske adoptivfar alt liv ud af teenageren, så han senere døde af sine kvæstelser.

Faren (45) drepte adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) i oktober i fjor etter at sønnen hadde fortalt andre om seksuelle overgrep faren hadde utsatt ham for

– Jeg hadde planlagt å drepe ham i natt, sa mannen til politiet

Hvor var barnevernet?https://t.co/JJqKPwXfUF — Dugelig Mor (@DugeligM) April 21, 2020

Og ikke nok med det:

Drabet var planlagt ned til mindste detalje.

Da Oscars mor opdagede, hvad der skete, forsøgte hun desperat at redde drenge. Men faderen låste hende inde i soveværelset, hvor han på forhånd havde blokeret vinduer og balkondøre, så hun umuligt kunne gøre omverdenen opmærksom på, hvad der skete.

Det var den 45-årige far selv, der slog alarm og ringede til politiet og fortalte, at han havde en død dreng liggende på gulvet.

Det uhyggelige drab fandt sted i oktober sidste år i familiens hjem i byen Kapp i Norge, godt 120 kilometer nord for Oslo.

Faderen har helt fra gerningstidspunktet til nu erkendt drabet, og i denne uge begyndte retssagen mod ham i Gjøvik Tingrett.

Men sagen fra den lille norske by bliver endnu mere uhyggelig, når faderen forklarer sit motiv til sin ugerning.

Forud for drabet var nemlig gået flere år, hvor den nu 45-årige mand havde misbrugt sønnen seksuelt.

Norsk barnevern... Ikke bare seksuellt misbrukt, også myrdet...



"Politiet mener familiefaren (45) i over to år foregrep seg flere ganger mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) – før han drepte ham i fjor høst. Nå er 45-åringen tiltalt."https://t.co/0kIeFCpidw — Lilith aka EU Deplorable (@EUDeplorable) March 16, 2020

Dagen før tragedien havde Oscar endelig sat sig op mod sin far og fortalt sin mor om overgrebene. Afsløringen fik moderen til at smide manden ud. Aftalen blev, at han skulle rejse dagen efter, men inden han nåede at forlade familien, planlagde han, hvordan han ville slå sønnen ihjel og derefter begå selvmord.

Da det var lykkedes ham at myrde Oscar med koldt blod, mistede han dog modet og ringede til politiet.

Faderen forklarede i retten, at han følte, at sønnen havde en magt over ham, og at det var det, der fik ham til at misbruge ham.

»Jeg fortryder ikke, at jeg slog ham ihjel. Jeg fortryder situationen og den seksuelle omgang, vi har haft. Var det ikke sket, ville drabet ikke være sket. Da havde magtbalancen været anderledes,« sagde den grådkvalte far i retten med henvisning til, at han følte sønnen havde en magt over ham.

»Jeg syntes, det var meget uretfærdig. Jeg gjorde det kun i bedste mening, selv om det er helt forkert og mit ansvar. Det skulle ikke være sket. Men nu skulle jeg altså rives væk fra alle de, som jeg elskede mest,« tilføjede han.

Faderen blev anholdt kort efter mordet og tilstod med det samme drabet. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

En mentalundersøgelse har siden konkluderet, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket.

15-årig Oscar blev begravet fra Hoff Kirke I Østre Toten 5. november sidste år. 600 mennesker deltog i højtideligheden.