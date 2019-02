1 ud af 200 i Norges forsvar hævder at være blevet voldtaget i 2018. Men kun to voldtægter er anmeldt.

24 kvinder og 20 mænd i det norske forsvar oplyser i en spørgeskemaundersøgelse, at de er blevet voldtaget inden for det seneste år.

Yderligere 123 siger, at de har været udsat for voldtægtsforsøg, eller at andre har prøvet at tvinge dem til seksuelle handlinger.

Det rapporterer den norske tv-station NRK ifølge nyhedsbureauet NTB.

Forsvaret har gennemført undersøgelsen blandt 8800 ansatte og værnepligtige i oktober.

Det er den hidtil største undersøgelse, som det norske forsvar har gennemført om mobning, sexchikane og seksuelle overgreb.

Det svarer til, at 1 ud af 200 i forsvaret har været udsat for en voldtægt og omkring 1 ud af 72 har været udsat for forsøg på voldtægt eller har været forsøgt tvunget til sex.

Kun to voldtægtssager er meldt til politiet.

- Vi får ikke bugt med denne type udfordringer, medmindre der foreligger et klart varsel. Uden det sker der ingenting, siger forsvarschef Haakon Bruun-Hanssen.

Han er overrasket over omfanget.

- Forsvaret er gennemreguleret, og vi har sat en række tiltag i værk. At vi har så mange hændelser i og uden for tjeneste, overrasker mig og gør mig ekstra vred, siger Bruun-Hanssen.

Undersøgelsen viser også, at der fortsat er problemer med mobning, chikane og integration af kvinder i forsvaret.

To ud af fem kvinder siger, at de har fået stødende eller upassende kommentarer om, at de ikke er egnet til at udføre visse typer arbejdsopgaver, skriver netavisen VG.

/ritzau/NTB