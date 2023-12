En 44-årig kvindes møde med sin ekskærestes nye kæreste endte tirsdag i en varetægtsfængsling.

Det skriver Folketidende.

De to kvinder stødte på hinanden i en butik på gågaden i Nykøbing, og her skulle den 44-årige ifølge sigtelsen både have bidt den anden kvinde i brystet og taget kvælertag på hende.

Selv nægter den 44-årige sig skyldig i sagen.

Det ændrede dog ikke på dommerens beslutning om, at hun skal tilbringe julen bag tremmer.

Efter et grundlovsforhør i Retten i Nykøbing tirsdag, besluttede man således at varetægtsfængsle kvinden.

Den 44-årige havde i forvejen et tilhold mod sin ekskærestes nye partner.