Adskillige syrere ansat på fragtskibe, der lå til kaj i Beirut, er blandt dødsofrene for eksplosionen tirsdag.

43 syrere er døde i forbindelse med den voldsomme eksplosion på havnen i Beirut, Libanons hovedstad, tirsdag.

Det oplyser den syriske ambassade lørdag.

Ambassaden oplyser ikke, om de 43 dødsfald blandt syrere indgår i det libanesiske dødstal for eksplosionen, som lørdag er 154.

- Ambassaden tilbyder at hjælpe med at bringe nogle af ligene tilbage til Syrien og hjælpe med at begrave andre i Libanon, lyder det fra ambassaden.

Flere af de omkomne syrere var ansatte på fragtskibe, som lå til kaj i havnen, hvor eksplosionen fandt sted.

I alt er 154 meldt døde i forbindelse med eksplosionen. Blandt dem er også en en hollandsk ambassadørfrue.

Det drejer sig om den hollandske ambassadør i Libanon Jan Waltmans' kone, Hedwig Waltmans-Molier.

Hun er lørdag død af de kvæstelser, hun fik under eksplosionen, oplyser det hollandske udenrigsministerium.

- Det er med forfærdelse og stor sorg, at vi kan meddele, at vores kollega Hedwig Waltmans-Molier er død, oplyser ministeriet.

Hun blev 55 år. Hun var netop vendt tilbage fra en ferie med sin mand. De nåede at være gift i 38 år.

Ifølge udenrigsministeriet stod Hedwig Waltmans-Molier i sin dagligstue, da hun blev ramt af eksplosionen.

Hun er den eneste hollandske borger, som er meldt død i forbindelse med eksplosionen. Fem hollandske borgere er kommet lettere til skade.

Lørdag oplyser sundhedsministeriet i Libanon, at over 60 personer fortsat er savnet.

Sundhedsministeriet oplyser desuden, at mindst 120 af de 5000 personer, som blev såret under eksplosionen, er i kritisk tilstand.

Skaderne på den libanesiske hovedstad ventes at løbe op i mange milliarder kroner.

Libanons regering meddelte onsdag, at der indføres to ugers kriseberedskab i Beirut.

Op mod 300.000 mennesker er blevet hjemløse, anslår hovedstadens guvernør.

/ritzau/AFP