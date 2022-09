Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mexicanske myndigheder har anholdt en pensioneret general og to andre medlemmer af en hærbase i den sydlige del af landet.

Myndighederne mistænker dem for at være medvirkende i en sag om 43 lærerstuderendes forsvinden tilbage i september 2014.

Det skriver The Guardian.

Blandt de anholdte er den pensionerede general José Rodríguez Pére, der tilbage i 2014 ledede hærbasen i Iguala i delstaten Guerrero.

Den samme periode, hvor de studerende blev bortført fra lærerseminariet Raúl Isidro Burgos i Ayotzinapa.

Bortførelsen blev udført af grupper fra det statslige og lokale politi samt hæren.

En fjerde anholdelse kan forventes, mener den assisterende sekretær for offentlig sikkerhed, Ricardo Mejía.

Navnene på de anholdte er ukendte, men José Rodríguez Pére var dengang oberst for Iguala-basen.

Et år efter de studerendes forsvinden blev han udnævnt til brigadegeneral.

Allerede dengang havde familierne rejst mistanke om militærets indvolveren i sagen og krævede adgang til basen.

Regeringens embedsmænd bekræfter, at José Rodríguez Pére er blevet anholdt og siger, at han er tilbageholdt på en militærbase.

En kilde siger, at de to andre anholdte er to betjente, mens den tredje er en hvervet soldat.

Den pensionerede oberst blev i sidste måned udnævnt som den ansvarlige for seks af elevernes forsvinden i en rapport, som er udarbejdet af en såkaldt sandhedskommission.

Kommisionen havde til formål at genundersøge sagen.

Mexicos indenrigsminister, Alejandro Encinas Rodríguez, der leder kommissionen, sagde i sidste måned, at de seks studerende angiveligt blev holdt i live på et lager i dagevis, før de blev overgivet til José Rodríguez Pére, som beordrede dem dræbt.

Rapporten kalder lærerstuderendes forsvinding for en 'statsforbrydelse'.

Motivet for bortførelsen er stadig ukendt, og de studerende er endnu ikke fundet.