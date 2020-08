Satellitbilleder viser, at der nu er et stort vandfyldt hul, hvor der tidligere stod bygninger i Beirut.

Eksplosionen i Beirut, Libanons hovedstad, tirsdag har efterladt et 43 meter dybt krater. Det oplyser en unavngiven embedsmand fra sikkerhedsmyndighederne søndag.

- Eksplosionen på havnen har efterladt et 43 meter dybt krater, siger embedsmanden på baggrund af oplysninger fra franske eksperter, som undersøger området.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT kan krateret ses tydeligt fra rummet. Satellitbilleder fra før og efter eksplosionen viser, at der nu er et stort vandfyldt hul, hvor der tidligere stod bygninger.

Mindst 158 personer har mistet livet efter eksplosionen på Beiruts havn, mens over 6000 meldes såret.

Eksplosionen tirsdag kunne mærkes på tværs af Libanon og sågar også på øen Cypern, som ligger omtrent 200 kilometer ud for Beirut i Middelhavet.

Sensorer fra det amerikanske institut for geofysik har målt eksplosionen til at svare et til jordskælv med en styrke på 3,3.

300.000 er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af ødelæggelserne, som har føjet til landets i forvejen dybe økonomiske krise.

/ritzau/AFP