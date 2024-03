Blandt andet EU-staterne, USA og Ukraine udtrykker bekymring over systematisk undertrykkelse i Rusland.

43 lande kræver en uafhængig international efterforskning af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs død.

Det skriver de i en fælles udtalelse til FN's Menneskerettighedsråd ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er forargede over den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs død.

- Rusland er nødt til at tillade en uafhængig og transparent international efterforskning af omstændighederne omkring hans pludselige død, siger EU's ambassadør i FN, Lotte Knudsen, på vegne af de 43 lande.

Blandt de lande, der har underskrevet udtalelsen, er EU's medlemsstater, USA, Storbritannien, Ukraine, Australien, Canada, New Zealand og Norge.

I udtalelsen skriver landene, at de er dybt bekymrede over, at den politiske opposition i Rusland bliver undertrykt.

- Hr. Navalnyjs uventede og chokerende død er endnu et tegn på den stigende og systematiske undertrykkelse i Rusland.

- Navalnyjs mod, offer og urokkelige forpligtelse over for retfærdigheds-, friheds- og demokratisagen vil aldrig blive glemt, siger Lotte Knudsen i udtalelsen ifølge AFP.

Aleksej Navalnyj døde i midten af februar i en straffekoloni i det nordligste Rusland. Han blev 47 år.

Ifølge den retsmedicinske rapport døde han af naturlige årsager.

Hans hustru, Julija Navalnaja, giver dog ikke meget for de russiske myndigheders oplysninger. Hun har i en tale til EU-Parlamentet beskyldt præsident Vladimir Putin og hans styre for at stå bag Navalnyjs død.

Julija Navalnaja mener, at hendes mand blev forgiftet med nervegiften novitjok under sit ophold i straffelejren i Sibirien.

Aleksej Navalnyj afsonede flere domme på tilsammen mere end 30 års fængsel. Han var blandt andet dømt for ekstremisme.

Dommene mod Navalnyj blev i udlandet i vid udstrækning anset for at være politisk motiverede.

De 43 lande opfordrer i udtalelsen Rusland til at løslade alle politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og krigsmodstandere, som er indsat i russiske fængsler.

/ritzau/