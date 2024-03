Flere hoppede ud af vinduer i et seksetagers indkøbscenter i Dhaka, hvor der torsdag aften udbrød brand.

43 mennesker er døde i en brand i et seksetagers indkøbscenter i Bangladeshs hovedstad, Dhaka.

Det oplyser landets sundhedsminister, Samanta Lal Sen, ifølge lokale medier og nyhedsbureauet AFP.

Tre af ofrene blev fundet døde på stedet, mens mange andre blev erklæret døde på de hospitaler, de blev bragt til.

Omkring 75 mennesker er reddet ud af bygningen i live. Blandt dem er 42, som er bevidstløse. Det skriver avisen The Daily Star.

Mindst ti personer er kommet til skade, efter at de hoppede ud af vinduer i den brændende bygning.

Ilden brød ud omkring klokken 21.50 lokal tid (16.50 dansk tid) i indkøbscentret Green Cozy Cottage Shopping Mall.

To timer senere havde brandvæsnet fået ilden under kontrol, skriver The Daily Star.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Sohel, en leder på en restaurant i indkøbscenteret, forklarer, at han befandt sig på sjette etage, da branden brød ud.

- Mange folk skyndte sig ovenpå. Vi brugte et vandrør til at klatre ned ad bygningen. Nogle af os kom til skade, da vi hoppede ned, siger han.

Andre endte med at blive fanget på indkøbscentrets tag.

- Vi sender alle kvinder og børn, heriblandt min egen kone og mine børn, ned. Der er kun mænd tilbage på taget. Brandvæsnet er ankommet. 50 mangler at komme ned, skrev Kamruzzaman Majumdar, en professor, i et opslag på det sociale medie Facebook.

Han blev senere reddet ned.

Brande i lejlighedsbygninger og på fabrikker er forholdsvis normale i Bangladesh, hvor myndighederne fører løs kontrol med sikkerhedsstandarden.

I juli 2021 døde mindst 52 personer, heriblandt mange børn, i en brand på en fødevarefabrik.

Og i februar 2019 døde 70 personer i en brand, der spredte sig til flere lejlighedskomplekser i Dhaka.

/ritzau/AFP