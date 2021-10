En 43-årig mand, som går under navnet Sido Sabri Rashid, er netop blevet idømt 21 års fængsel efter at have dræbt to mennesker sidste sommer.

Det skriver TV 2 Norge.

Drabene fandt sted natten til onsdag den 24. juni i Storhaug-distriktet, som ligger øst for den norske by Stavanger.

Her blev den dømtes ekskone, Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi, og hendes nye kæreste, Ahed Daher, nemlig fundet dræbt i en loftslejlighed.

Det var Sido Sabri Rashid, der selv ringede og anmeldte hændelsen til politiet, og derfor blev han hurtigt anklaget for at stå bag drabene.

Han indrømmede da også efter flere afhøringer, at det var ham, der havde dræbt parret, men kort tid inden, at sagen skulle for retten, ændrede Sido Sabri Rashid forklaringen til, at det var en anden, der stod bag.

Men den forklaring købte hverken anklagemyndigheden eller Tingretten, for alt tyder på, at det var Sido Sabri Rashid, som dræbte Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og Ahed Daher.

Det understreges, da anklagemyndigheden har beviser, der peger på, at drabene var nøje planlagt. Flere vidner siges endda at have hørt Sido Sabri Rashid sige, at der ikke var en anden udvej end mord.

Ifølge anklagemyndigheden skulle den dømte angiveligt have foretaget drabene ved at slukke for strømmen i parrets hus, hvorefter han kastede krydderier i ansigtet på Ahed Daher, inden han begyndte at stikke manden med en kniv.

Statsadvokat Folke Åmild beskrev under retssagen, at drabene har været yderst brutale og bestialske.

»Han har handlet som en iskold morder, og der er ingen angrer at spore,« sagde Folke Åmild.

Det er endnu uklart, om dommen vil blive anket.