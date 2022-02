De er produceret i massevis, og den er fyldt med rust. Men en Saab 96 fra 1979 blev tidligere på måneden alligevel solgt for 500.000 svenske kroner på en netauktion i Sverige.

Det specielle ved bilen er dens historie.

Den har nemlig kørt blot syv kilometer, siden den for 42 år siden blev solgt for første gang.

»Ud fra det, som vi har haft held til at finde frem, så fik ejeren leveret denne Saab med lastbil til sin gård. Derefter blev den kørt ind i laden, gemt og glemt. Ejeren rejste rundt og solgte ting på markeder og havde mange biler, siger Frank Gausland fra netauktion.se ifølge dagbladet.no.

Bilen har angiveligt stået på samme sted, i den samme lade i 42 år, men efter at ejeren gik bort, endte bilen på auktion.

Der er rust rundt omkring, men en vask og god omgang voks fik bilen til at se noget pænere ud, og det var altså nok til at vække interessen hos flere mulige købere, der pressede salgspisen helt op på 500.000 svenske kroner. Det var det dobbelte af, hvad den var sat til salg for.

Saab producerede tusindvis af model 96 i en årrække fra 1960 og helt frem til 1980.

Under kølerhjelmen er en V4 motor med 68 hestekræfter.