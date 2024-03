Vidner så Barbara Mae Tucker løbe ud af et skovområde. Dagen efter blev hun fundet på en parkeringsplads – banket ihjel.

Først 43 år senere er mordgåden blevet løst.

15. januar 1980 var en mand blevet set komme ud af skovområdet nær Gresham, der er en forstad til Portland i den amerikanske delstat Oregon, kort efter, at den 19-årige universitetsstuderende var kommet løbende.

Han fulgte Barbara Mae Tucker tilbage til universitetsområdet, hvor hun skulle have været til aftenundervisning – men aldrig dukkede op.

»Denne frygtelige sag har været i mit sind og i mit hjerte i årevis,« sagde genetisk slægtsforsker CeCe Moore, som selv har arbejdet på at opklare drabet på Barbara Mae Tucker, til ABC News i 2021.

Det er blandt andet resultatet af hendes arbejde, som nu – endelig – har fældet morderen.

I juni 2021 blev Robert Plympton anholdt og mistænkt for drabet på Barbara Mae Tucker – som udover at være blevet banket ihjel også blev udsat for en seksuel forbrydelse.

Fredag blev den i dag 60-årige mand dømt for mord, skriver nyhedsbureauet AP.

Robert Plympton blev derimod ikke fundet skyldig i voldtægt eller seksuelt overfald, idet anklagemyndigheden ikke kunne bevise, om overgrebet skete, mens Barbara Mae Tucker stadig var i live eller ej.

Gerningsmanden endte med at blive fældet af sit eget tyggegummi.

Efter drabet blev podninger med DNA taget fra Barbara Mae Tuckers lig gemt, men de første mange år var der ingen hits.

Men da den helt nye teknologi, som kaldes slægtskabssøgning gjorde det muligt at identificere en ukendt gerningspersons DNA-spor via DNA-prøver fra vedkommendes familie, skete der noget.

Robert Plympton blev anholdt i 2021. Nu er han blevet dømt for mordet på Barbara Mae Tucker. Foto: Politifoto Vis mere Robert Plympton blev anholdt i 2021. Nu er han blevet dømt for mordet på Barbara Mae Tucker. Foto: Politifoto

Det er den samme teknologi, der for ganske nylig bragte Københavns Politi på sporet af den mand, der nu er sigtet for drabet på Hanne With i 1990.

Over 200 mistænkte blev identificeret, men der manglede stadig det sikre bevis.

Det var her, tyggegummiet kom ind i billedet.

Efterforskere overvågede i 2021 Robert Plympton, idet han var en af de hovedmistænkte i sagen. Udenfor hans hjem i Portland-forstaden Troutdale fandt de et stykke tyggegummi, han havde spyttet ud – og spyttet på tyggegummiet matchede det DNA-materiale, der var blevet bevaret fra prøverne, der blev taget fra Barbara Mae Tuckers lig.

Robert Plympton nægter sig skyldig, men ifølge retten var der beviser nok til at dømme ham for det bestialske drab, der blev begået for 43 år siden.

»Mine tanker går til Barbaras familie, og jeg håber, at det her med tiden vil give dem ro i sjælen,« sagde CeCe Moore i forbindelse med anholdelsen af den nu dømte mand i 2021.

Ifølge anklageren i sagen er der ikke noget, der tyder på, at Robert Plympton og Barbara Mae Tucker kendte hinanden på drabstidspunktet.

Strafudmålingen finder sted til juni.