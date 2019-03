Du skal rive dit slot ned. Det er ikke ligefrem det, du har lyst til at få at vide, hvis du ejer et smukt slot i Sydfrankrig.

Men det var beskeden i retten til slotsejer Patrick Diter, der lidt endnu ejer et renæssance-lignende slot ved den franske riviera.

Château Diter, som slottet hedder, er prissat til svimlende 57 millioner euro, altså over 425 millioner kroner, men nu skal gravemaskinerne i gang og destruere alt fra swimmingpool til springvand. Det har retten i Aix-en-Provence besluttet mandag, skriver CNN.

Du kan se billeder af slottet i tweetet her:

Destruction?

Cette villa toscane est certes construite sans permis; n'est-il pas plutôt possible d'en dessaisir le propriétaire ?

On voit tellement d'horreurs sans permis de construire, pour une fois que c'est beau...#ChateauDiter@ltdla@bernstephane pic.twitter.com/J3w2Nm2dLD — Louis-Alexandre Alciator (@AlciatorLA) 26. marts 2019

Med blandt andet helikopter-landeplads og 18 suiter fylder slottet i dag 3000 kvadratmeter. Men engang var det et mere beskedent landhus på 200 kvadratmeter, som ejer og forretningsmand Patrick Diter har ombygget på ulovlig vis siden 2005.

Derfor har den franske ret slået fast, at de tilbygninger, ejeren har lavet på huset i den franske by Grasse, skal jævnes med jorden inden for det næste halvandet år.

Slotsejeren fik blandt andet også en bøde på 450.000 euro, svarende til over tre millioner danske kroner, ligesom han skal betale den nette sum af 3700 kroner, hvis han overskrider tidsgrænsen med at få slottet revet ned.

Udover at bygge uden tilladelse, kunne naboerne klage til det offentlige over, at slotsejeren holdt en del larmende fester og events, ligesom han lejede slottet ud til filmbranchen. Det lykkedes ikke CNN at få kommentarer fra Patrick Ditler.